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Главный тренер «Далласа» иронично высказался о хамском поступке игрока «Эдмонтона» Нурса

Главный тренер «Далласа» иронично высказался о хамском поступке игрока «Эдмонтона» Нурса
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур, после поражения своей команды во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3), ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о грубом ударе клюшкой защитника «нефтяников» Дарнелла Нурса в начале третьего периода, в результате чего финский форвард «звёзд» Роопе Хинц покинул лёд.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

«Я отвечу вам вопросом на вопрос: кто-нибудь в этом зале верит, что если Коннора Макдэвида унесут со льда, то это будет не пятиминутный штраф? Вот мой ответ на ваш вопрос», — сказал Дебур на пресс-конференции.

Отметим, что за это нарушение арбитры выписали Нурсу лишь двухминутное удаление.

Фото: ESPN

Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».

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