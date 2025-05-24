Главный тренер «Далласа» иронично высказался о хамском поступке игрока «Эдмонтона» Нурса

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур, после поражения своей команды во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3), ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о грубом ударе клюшкой защитника «нефтяников» Дарнелла Нурса в начале третьего периода, в результате чего финский форвард «звёзд» Роопе Хинц покинул лёд.

«Я отвечу вам вопросом на вопрос: кто-нибудь в этом зале верит, что если Коннора Макдэвида унесут со льда, то это будет не пятиминутный штраф? Вот мой ответ на ваш вопрос», — сказал Дебур на пресс-конференции.

Отметим, что за это нарушение арбитры выписали Нурсу лишь двухминутное удаление.

Фото: ESPN

Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».