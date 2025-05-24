Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американский журналист забавно высказался о комичной статистике Скиннера в этом плей-офф

Североамериканский обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок, являющийся поклонником «Даллас Старз», после поражения «звёзд» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3) прокомментировал выступление голкипера «нефтяников» Стюарта Скиннера в нынешнем плей-офф.

«Стюарт Скиннер — либо второе пришествие Христа, либо бэкап AJHL (Юниорская хоккейная лига Альберты. — Прим. «Чемпионата»), третьего не дано», — написал Мёрдок в социальных сетях.

В текущем плей-офф 26-летний Скиннер провёл семь матчей, из которых три отыграл «на ноль», а в остальных четырёх не сумел показать процент отражённых бросков выше, чем 83,3%.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».