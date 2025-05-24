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Американский журналист забавно высказался о комичной статистике Скиннера в этом плей-офф

Американский журналист забавно высказался о комичной статистике Скиннера в этом плей-офф
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Североамериканский обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок, являющийся поклонником «Даллас Старз», после поражения «звёзд» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3) прокомментировал выступление голкипера «нефтяников» Стюарта Скиннера в нынешнем плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

«Стюарт Скиннер — либо второе пришествие Христа, либо бэкап AJHL (Юниорская хоккейная лига Альберты. — Прим. «Чемпионата»), третьего не дано», — написал Мёрдок в социальных сетях.

В текущем плей-офф 26-летний Скиннер провёл семь матчей, из которых три отыграл «на ноль», а в остальных четырёх не сумел показать процент отражённых бросков выше, чем 83,3%.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».

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