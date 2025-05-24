Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось выиграть Приз Марка Мессье

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, как уже сообщалось, стал обладателем престижной награды НХЛ — Приза Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

Александр стал первым российским хоккеистом, кому удалось завоевать данный приз. Ни один российский игрок ранее никогда его не выигрывал.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь — 897.

В Кубке Стэнли «Вашингтон» Овечкина покинул турнир на стадии второго раунда, уступив в серии игр «Каролине Харрикейнз». Овечкин записал в свой актив 49 голов и 30 ассистов в 75 матчах регулярки и плей-офф.

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