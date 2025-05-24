В «Торонто» подвели итоги 11-летней работы Шэнахана в качестве президента организации

Генеральный директор «Торонто Мэйпл Лифс» Кит Пелли прокомментировал уход Брэндана Шэнахана с поста президента организации и подвёл итоги 11-летней работы специалиста в клубе.

«Я не думаю, что ответить на этот вопрос можно одним словом, одной фразой или даже абзацем. В конце концов, Брэндан многое добавил в эту организацию. Он её обновил. Он поставил её в очень хорошее положение с точки зрения многих факторов. Но дело в результатах.

Это бизнес, ориентированный на результат, и он нацелен на завоевание чемпионств. И иногда тебе нужны перемены, чтобы выйти на следующий качественный уровень.

Мы должны быть на пути к победе в Кубке Стэнли. Нашей ближайшей задачей является подняться на более высокий уровень, и мы почувствовали, что этот шаг (уход Шэнахана, — Прим. «Чемпионата») поможет нам в этом. Но не заблуждайтесь, выход в плей-офф и продвижение по раундам — это не наша главная цель. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Пелли TSN.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ «кленовые листья» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (3-4). «Торонто» выходил во второй раунд лишь дважды за 11 лет руководства Шэнахана организацией. Он покинул свой пост вчера, 23 мая. При этом в финале конференции «Мэйпл Лифс» в последний раз играли в далёком 2002 году.