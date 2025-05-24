Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 24 мая 2025 года

24 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финала конференции команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 24 мая:
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:3.
Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 0-2;
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-1.
Отметим, что полуфинальные серии Кубка Стэнли закончатся не позднее 3 июня, финал плей-офф НХЛ — не позднее 25 июня.