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Коннор Макдэвид повторил достижение Сергея Фёдорова 27-летней давности

Коннор Макдэвид повторил достижение Сергея Фёдорова 27-летней давности
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Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» записал на свой счёт результативную передачу и добрался до отметки в 20 (3+17) очков в нынешнем плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал 20 и более очков в четвёртом розыгрыше Кубка Стэнли подряд и повторил достижения Сергея Фёдорова (1995-1998), Майка Босси (1980-1983) и Брайана Троттье (1980-1983).

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.

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