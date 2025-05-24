Коннор Макдэвид повторил достижение Сергея Фёдорова 27-летней давности

Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» записал на свой счёт результативную передачу и добрался до отметки в 20 (3+17) очков в нынешнем плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал 20 и более очков в четвёртом розыгрыше Кубка Стэнли подряд и повторил достижения Сергея Фёдорова (1995-1998), Майка Босси (1980-1983) и Брайана Троттье (1980-1983).

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.