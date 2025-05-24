Вратарь «Эдмонтона» Скиннер прокомментировал свою необычную статистику в этом плей-офф
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший шат-аут во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0), высказался о своей необычной статистике в текущем плей-офф. Канадец провёл семь матчей, из которых три отыграл «на ноль», а в остальных четырёх не сумел показать процент отражённых бросков выше, чем 83,3%.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp) 0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23 0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36
«Это американские горки. Это происходит в каждом плей-офф. Неважно, что происходит, но всегда много взлётов и падений. Вне зависимости от того, кто ты и в какой ты команде. Тебе придётся столкнуться с такими вызовами», — сказал Скиннер в интервью ESPN.
«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».
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