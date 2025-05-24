Вратарь «Эдмонтона» Скиннер прокомментировал свою необычную статистику в этом плей-офф

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший шат-аут во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0), высказался о своей необычной статистике в текущем плей-офф. Канадец провёл семь матчей, из которых три отыграл «на ноль», а в остальных четырёх не сумел показать процент отражённых бросков выше, чем 83,3%.

«Это американские горки. Это происходит в каждом плей-офф. Неважно, что происходит, но всегда много взлётов и падений. Вне зависимости от того, кто ты и в какой ты команде. Тебе придётся столкнуться с такими вызовами», — сказал Скиннер в интервью ESPN.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».