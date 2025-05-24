Чешский бывший вратарь Доминик Гашек высказался о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Решение пока не принято. Однако мы знаем, что, если бы россиянам разрешили участвовать в Олимпиаде, это означало бы, что она стала бы огромной рекламой спецоперации . Те люди, которые примут такое решение, будут нести прямую ответственность за искалеченные жизни людей», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Федерация хоккея России сделала официальное заявление на фоне новостей о недопуске сборной России до участия в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года.