Расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2025 на 24 мая

24 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся два матча 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею 24 мая (время — московское):

15:20. Швеция — США;

19:20. Швейцария — Дания.

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.