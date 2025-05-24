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Расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2025 на 24 мая

Расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2025 на 24 мая
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24 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся два матча 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею 24 мая (время — московское):

15:20. Швеция — США;
19:20. Швейцария — Дания.

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.

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