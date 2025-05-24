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Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона-2024/2025 на 24 мая

Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона-2024/2025 на 24 мая
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоится седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 24 мая (время — московское):

14:00. МХК «Спартак» — «СКА-1946».

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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