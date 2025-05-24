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Пыленков — об НХЛ: если меня ещё не знают в Америке — надеюсь, скоро узнают

Пыленков — об НХЛ: если меня ещё не знают в Америке — надеюсь, скоро узнают
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков выразил желание закрепиться в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» при условии, что уедет в НХЛ.

«Я поговорил с генеральным менеджером «Тампы» Жюльеном БрисБуа. Он сказал, что они меня ждут. Пока ничего конкретного, но мы на связи.

Я понимаю, что мне придётся жёстко бороться за место. Два года назад у «Тампы» был более глубокий состав защиты. Теперь есть возможность, но адаптация будет сложнее, так как ребята, которые присоединились в прошлом году, уже набрались опыта. Мне будет сложнее приспособиться к стилю «Тампы», чем им.

Сложно говорить о себе. Если меня ещё не знают в Америке — надеюсь, скоро узнают», — цитирует Пыленкова RG.

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