Карандин: главный матч сезона МХЛ чуть ли не в ангаре — это клякса!
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Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о решении провести седьмой решающий матч финальной серии между МХК «Спартак» и «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В первую очередь хотел бы поздравить хоккейную Россию, что мы дожили до тех времён, когда на финал Молодёжной лиги ходит больше болельщиков, чем на финал КХЛ.
И тут хочу отдать должное не только Москве и Санкт-Петербургу, но и хоккейным системам этих городов. «Спартак» — лидер сезона, а «1946-е» нашли ходы отыграть у фаворита 0-3. Впереди самое интересное – и тем удивительнее, что огромная Москва не нашла на седьмой матч достойной арены. Главный матч сезона чуть ли не в ангаре — это клякса!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.
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