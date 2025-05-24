Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карандин: главный матч сезона МХЛ чуть ли не в ангаре — это клякса!

Карандин: главный матч сезона МХЛ чуть ли не в ангаре — это клякса!
Комментарии

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о решении провести седьмой решающий матч финальной серии между МХК «Спартак» и «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь хотел бы поздравить хоккейную Россию, что мы дожили до тех времён, когда на финал Молодёжной лиги ходит больше болельщиков, чем на финал КХЛ.

И тут хочу отдать должное не только Москве и Санкт-Петербургу, но и хоккейным системам этих городов. «Спартак» — лидер сезона, а «1946-е» нашли ходы отыграть у фаворита 0-3. Впереди самое интересное – и тем удивительнее, что огромная Москва не нашла на седьмой матч достойной арены. Главный матч сезона чуть ли не в ангаре — это клякса!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Рыбин: каток вместимостью 1500 зрителей будет принимать решающий матч МХЛ? Абсурд!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android