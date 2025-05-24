Карандин: главный матч сезона МХЛ чуть ли не в ангаре — это клякса!

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о решении провести седьмой решающий матч финальной серии между МХК «Спартак» и «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей.

«В первую очередь хотел бы поздравить хоккейную Россию, что мы дожили до тех времён, когда на финал Молодёжной лиги ходит больше болельщиков, чем на финал КХЛ.

И тут хочу отдать должное не только Москве и Санкт-Петербургу, но и хоккейным системам этих городов. «Спартак» — лидер сезона, а «1946-е» нашли ходы отыграть у фаворита 0-3. Впереди самое интересное – и тем удивительнее, что огромная Москва не нашла на седьмой матч достойной арены. Главный матч сезона чуть ли не в ангаре — это клякса!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.