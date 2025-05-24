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МХК «Спартак» — «СКА-1946»: онлайн-трансляция матча плей-офф МХЛ начнётся в 14:00 мск

МХК «Спартак» — «СКА-1946»: онлайн-трансляция матча плей-офф МХЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоится седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Счёт в серии равный — 3-3. Встреча начнётся в 14:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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