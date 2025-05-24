Швеция — США: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 15:20 мск
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Сегодня, 24 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 15:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра 1/2 финала между национальными командами Швеции и США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.
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