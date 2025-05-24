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«Североамериканцы не первый раз отличаются раздолбайством». Плющев — о вылете Канады с ЧМ

«Североамериканцы не первый раз отличаются раздолбайством». Плющев — о вылете Канады с ЧМ
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о вылете сборной Канады с чемпионата мира — 2025 после поражения от команды Дании (1:2).

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

«Не скажу, что поражение Канады вызвало шок, но удивление, конечно, было. С другой стороны, не первый раз североамериканцы чудят на чемпионатах мира, отличаются своим раздолбайством. Видимо, посчитали, что так или иначе забьют, но собраться команда так и не смогла, не хватило игровой дисциплины. Дания — соперник для них проходной, хотя выступает очень прилично. На последних чемпионатах мира, когда попадали в одну с ними группу, было очень тяжело. Класс датчан подрос, хотя результат с канадцами сам по себе нелогичный», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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