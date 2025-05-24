«Всё решают деньги». Бывший гендиректор «Динамо» — о переносе места решающего матча МХЛ

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал решение провести седьмой решающий матч финальной серии между МХК «Спартак» и «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей.

— В контракте всё заранее прописано, кто за что отвечает. Значит, всех это устроило. Это не самодеятельность, а договорённость с двух сторон.

— Виновато ли руководство «Спартака», что не подумало об этом заранее?

— Ещё раз говорю, в контракте всё прописано. Это решили за месяц или больше. Такие решения принимаются заранее.

— Получается, никто не ожидал, что финал МХЛ вызовет такой ажиотаж?

— Я думаю, что концерт соберёт больше денег. Организаторам хоккейного матча дадут чуть больше денег, чем они рассчитывали получить. Всё решают деньги. Есть компенсация того, что они потеряли, а то, что зрителей придёт меньше – это мало, кого волнует, — приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».