Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё решают деньги». Бывший гендиректор «Динамо» — о переносе места решающего матча МХЛ

«Всё решают деньги». Бывший гендиректор «Динамо» — о переносе места решающего матча МХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал решение провести седьмой решающий матч финальной серии между МХК «Спартак» и «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В контракте всё заранее прописано, кто за что отвечает. Значит, всех это устроило. Это не самодеятельность, а договорённость с двух сторон.

— Виновато ли руководство «Спартака», что не подумало об этом заранее?
— Ещё раз говорю, в контракте всё прописано. Это решили за месяц или больше. Такие решения принимаются заранее.

— Получается, никто не ожидал, что финал МХЛ вызовет такой ажиотаж?
— Я думаю, что концерт соберёт больше денег. Организаторам хоккейного матча дадут чуть больше денег, чем они рассчитывали получить. Всё решают деньги. Есть компенсация того, что они потеряли, а то, что зрителей придёт меньше – это мало, кого волнует, — приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Карандин: главный матч сезона МХЛ чуть ли не в ангаре — это клякса!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android