Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Дементьев назвал причины, по которым сборная Канады проиграла команде Дании на ЧМ

Алексей Дементьев назвал причины, по которым сборная Канады проиграла команде Дании на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины, по которым сборная Канады проиграла команде Дании на чемпионате мира — 2025.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

«Я бы не умалял заслуг и возможностей сборной Канады, потому что признанные мастера собрались в этом коллективе, но в матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лёд, с большим апломбом играла. Канада создавала массу моментов, которые не реализовала. Тут великолепно сыграл Фредерик Диков в воротах датской команды, Джордан Биннингтон тоже играл очень хорошо. Это был матч вратарей, потому что атаки были в обе стороны.

У канадцев, на мой взгляд, присутствовало ощущение, что в голове лидеров сидела мысль: «Сейчас кто-то забьёт». Они считали, что кто-то из них обязательно реализует момент, но этого не происходило, то шайба сходила, то перекладина, то Диков. Фредерик — шикарный вратарь, крупный, двигается, просто красавец. Надо больше хвалить Данию, нежели критиковать Канаду», – цитирует Дементьева «Советский спорт».

Материалы по теме
«Североамериканцы не первый раз отличаются раздолбайством». Плющев — о вылете Канады с ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android