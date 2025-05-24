Алексей Дементьев назвал причины, по которым сборная Канады проиграла команде Дании на ЧМ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины, по которым сборная Канады проиграла команде Дании на чемпионате мира — 2025.

«Я бы не умалял заслуг и возможностей сборной Канады, потому что признанные мастера собрались в этом коллективе, но в матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лёд, с большим апломбом играла. Канада создавала массу моментов, которые не реализовала. Тут великолепно сыграл Фредерик Диков в воротах датской команды, Джордан Биннингтон тоже играл очень хорошо. Это был матч вратарей, потому что атаки были в обе стороны.

У канадцев, на мой взгляд, присутствовало ощущение, что в голове лидеров сидела мысль: «Сейчас кто-то забьёт». Они считали, что кто-то из них обязательно реализует момент, но этого не происходило, то шайба сходила, то перекладина, то Диков. Фредерик — шикарный вратарь, крупный, двигается, просто красавец. Надо больше хвалить Данию, нежели критиковать Канаду», – цитирует Дементьева «Советский спорт».