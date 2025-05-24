Капитан «Эдмонтона» Макдэвид: мы стали другой командой, чем были в прошлые годы

Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре канадского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мы стали другой командой, чем были в прошлые годы. Возможно, мы уже не так активны, как раньше, но мы продолжаем играть и умеем действовать в обороне… Сегодня в третьем периоде было пару провалов в обороне, которые мне не понравились, но Скиннер был великолепен», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.