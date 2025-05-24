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«Это был адский год». Александр Овечкин — об итогах сезона для «Вашингтона»

«Это был адский год». Александр Овечкин — об итогах сезона для «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги сезона для себя и столичного клуба.

«Я усердно работаю в лиге со своего первого дня пребывания здесь. Это был просто адский сезон. То, через что мы прошли в последние месяцы… Моя погоня за Гретцки, то, что я обошёл его и установил новый рекорд НХЛ… Это было действительно нечто особенное», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

Напомним, Александр Овечкин стал обладателем престижной награды НХЛ — Приза Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

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