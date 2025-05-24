Кожевников: Радулов играл в НХЛ, а потом пришёл поднимать российский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Саня Радулов – красавец, его игра — это просто что-то (невероятное). Но он и был великим хоккеистом, остаётся им и доказывает это всё время. Его игра – это энергия для команды, для любой, где бы он ни играл. Радулов заряжает всех ребят и полностью отдаётся игре. Он работает как атомная электростанция.

Саня играл в НХЛ, где собраны сильнейшие хоккеисты мира, причём достаточно уверенно. А потом пришёл поднимать российский хоккей», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.