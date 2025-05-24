Экс-форвард СКА: почему я не должен смотреть ЧМ? Давайте оставим спорт вне политики

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о проведении чемпионата мира в отсутствие сборной России.

«Я смотрю чемпионат мира. Мне неинтересны матчи между Венгрией и Францией, а, например, игра между Канадой и Швецией мне очень понравилась. Давайте оставим спорт вне политики. Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Этот чемпионат мира нормальный. Есть неинтересные игры, а есть интересные», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в очередной раз негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата мира в условиях СВО и отстранения сборной России от международных соревнований.