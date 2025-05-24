Обладатель Кубка Стэнли Мессье поздравил Овечкина с завоеванием награды в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с Призом Марка Мессье — наградой, которая вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

«Хочу поздравить тебя. У тебя очевидно потрясающая карьера. Ты вдохновил тысячи мальчиков и девочек своей заразительной личностью, своей страстью к игре», — сказал Мессье в эфире ESPN.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь — 897.