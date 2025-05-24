Обладатель Кубка Стэнли и защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры

36-летний защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры. Об этом игрок обороны сообщил во время встречи команды с болельщиками челябинского клуба.

Напомним, в 2007 году был выбран на драфте НХЛ под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс». За «уток» защитник не сыграл, а права на него были обменяны в «Бостон Брюинз», где в сезоне-2010/2011 Кэмпфер дебютировал в НХЛ. В первом сезоне хоккеист провёл 38 матчей, набрал 10 (5+5) очков за результативность и стал обладателем Кубка Стэнли.

Состав челябинского «Трактора» Кэмпфер пополнил перед сезоном-2024/2025. В составе «Трактора» игрок обороны провёл 79 матчей, в которых набрал 42 (14+28) очка.