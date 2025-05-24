Артюхин: не согласен с тем, что Шабанов в финальной серии сыграл плохо

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об игре нападающего «Трактора» Максима Шабанова в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

– Как вы думаете, почему финал не удался лидеру «Трактора» Максиму Шабанову?

– Не согласен, с тем, что Шабанов сыграл плохо. Он сделал результат в первом матче, а дальше никто не отменял персональный разбор действий соперника, в частности лидеров «Трактора», таких как Шабанов и Кравцов. В дальнейшем Никитин всё это и применил на практике. Как только шайба была у Шабанова и Кравцова, на них выдвигались как минимум два хоккеиста «Локомотива».

В такой ситуации, когда лидеры закрыты, необходима постоянная и стабильная помощь нижних звеньев, чего у «Трактора» не было, за исключением разве что активности вошедших в игру по ходу серии молодого Александра Рыкова и Егора Попова. Но этого против такого «Локомотива» очень мало, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».