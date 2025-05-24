Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин: не согласен с тем, что Шабанов в финальной серии сыграл плохо

Артюхин: не согласен с тем, что Шабанов в финальной серии сыграл плохо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об игре нападающего «Трактора» Максима Шабанова в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

– Как вы думаете, почему финал не удался лидеру «Трактора» Максиму Шабанову?
– Не согласен, с тем, что Шабанов сыграл плохо. Он сделал результат в первом матче, а дальше никто не отменял персональный разбор действий соперника, в частности лидеров «Трактора», таких как Шабанов и Кравцов. В дальнейшем Никитин всё это и применил на практике. Как только шайба была у Шабанова и Кравцова, на них выдвигались как минимум два хоккеиста «Локомотива».

В такой ситуации, когда лидеры закрыты, необходима постоянная и стабильная помощь нижних звеньев, чего у «Трактора» не было, за исключением разве что активности вошедших в игру по ходу серии молодого Александра Рыкова и Егора Попова. Но этого против такого «Локомотива» очень мало, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Главный тренер «Трактора» Гру пожелал удачи Шабанову в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android