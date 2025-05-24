«Я бы ему все награды отдал». Вячеслав Фетисов — об Александре Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что отдал бы все награды российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не даётся, тем более за красивые глаза», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, Александр Овечкин стал обладателем престижной награды НХЛ — Приза Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе. В прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь — 897.