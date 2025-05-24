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Карандин — о работе арбитров: грязь в КХЛ — ошибка, грязь в МХЛ — преступление

Карандин — о работе арбитров: грязь в КХЛ — ошибка, грязь в МХЛ — преступление
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Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о работе арбитров в финальной серии МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946».

— Как оцените судейство финальной серии?
— Больной вопрос. Мы видели плей-офф КХЛ с постоянными травмами и скандалами, который напомнил низшие лиги Северной Америки прошлого века. Впервые оказался там в 1969 году, но мне повезло работать на турнирах высшего уровня – чемпионаты мира, Олимпиады, суперсерии. А в низших лигах там играли в грязный хоккей, искры летели во все стороны – как и травмы. И вот теперь все эти драчки, удары в голову и в борт перекочевали в наш хоккей.

Естественно, это связано и с уровнем судейства, его методикой и непрофессионализмом. Много раз об этом говорил. Но грязь в КХЛ – это всего лишь ошибка нашего развития. А вот грязь в МХЛ – это уже преступление против хоккея.

— Почему?
— У молодых сейчас самые важные годы – формирования и развития. А вся эта толкотня и драки просто уничтожают игровой рост – и хоккеистов, и команд, и лиги, и всей нашей школы. Даже физиологически мальчишки к такой грубой игре не готовы – отсюда тяжёлые травмы, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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