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Плющев — о «Локомотиве»: в следующем сезоне это будет совершенно другая команда

Плющев — о «Локомотиве»: в следующем сезоне это будет совершенно другая команда
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про изменения в «Локомотиве» к следующему сезону КХЛ.

«В следующем сезоне это будет совершенно другая команда. Ту тактику, которую прививал Никитин на протяжении нескольких лет, за одно межсезонье поставить будет сложно. Посмотрим, кто покинет команду, удастся ли усилиться. Но чаще всего следующий сезон складывается для действующего чемпиона очень тяжело», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

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