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Нападающий Владимир Кузнецов покинет «Автомобилист»

Нападающий Владимир Кузнецов покинет «Автомобилист»
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27-летний нападающий Владимир Кузнецов покинет «Автомобилист». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

«Мы достигли договорённости с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для нападающего Владимира Кузнецова. На данный момент рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации», — сказано в сообщении агентства.

В прошедшем сезоне форвард провёл 40 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач, набрав 13 очков. В плей-офф КХЛ нападающий не играл.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах (3-4).

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