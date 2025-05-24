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Вратарь МХК «Спартак» совершил красивый сейв в финальном матче МХЛ со «СКА-1946»

Вратарь МХК «Спартак» совершил красивый сейв в финальном матче МХЛ со «СКА-1946»
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
2-й период
2 : 1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)    

В середине первого периода вратарь МХК «Спартак» Ярослав Кузьменко совершил красивый сейв щитком в падении, не позволив игрокам армейского клуба забить гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).

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