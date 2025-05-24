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МХК «Спартак» — «СКА-1946»: после второго периода красно-белые выигрывают со счётом 3:1

МХК «Спартак» — «СКА-1946»: после второго периода красно-белые выигрывают со счётом 3:1
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

На 55-й секунде второго периода Иван Рябов с передач Александра Плесовских и Егора Варюшкина открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На 13-й минуте периода Макар Насретдинов с передачи Максима Ковалишина сделал счёт 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На 16-й минуте периода Матвей Короткий с передач Игната Лутфуллина и Ивана Ремезовского сократил отставание «СКА-1946» в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На последней минуте периода Иван Рябов с передачи Егора Варюшкина забросил третью шайбу «Спартака» в игре, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).

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