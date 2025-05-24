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МХК «Спартак» — «СКА-1946»: после второго периода красно-белые выигрывают со счётом 3:1

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й секунде второго периода Иван Рябов с передач Александра Плесовских и Егора Варюшкина открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На 13-й минуте периода Макар Насретдинов с передачи Максима Ковалишина сделал счёт 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На 16-й минуте периода Матвей Короткий с передач Игната Лутфуллина и Ивана Ремезовского сократил отставание «СКА-1946» в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

На последней минуте периода Иван Рябов с передачи Егора Варюшкина забросил третью шайбу «Спартака» в игре, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).