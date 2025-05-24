Во время финального матча МХЛ МХК «Спартак» — «СКА-1946» болельщики бросили сиденье на лёд

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После второй заброшенной шайбы красно-белых болельщики оторвали сиденье с трибуны и выбросили его на лёд.

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Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2). Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.