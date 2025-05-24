МХК «Спартак» — «СКА-1946»: армейцы заменили в воротах Заврагина после двух периодов

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух периодов в воротах армейского клуба произошла замена: вместо Егора Заврагина играет Павел Мойсевич. Заврагин во втором отрезке пропустил три шайбы после 14 бросков от хоккеистов «Спартака».

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2). Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.