МХК «Спартак» — «СКА-1946»: армейцы заменили в воротах Заврагина после двух периодов
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» проходит седьмой решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5) 2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5) 2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5) 3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5) 4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5) 5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en) 5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5) 6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)
После двух периодов в воротах армейского клуба произошла замена: вместо Егора Заврагина играет Павел Мойсевич. Заврагин во втором отрезке пропустил три шайбы после 14 бросков от хоккеистов «Спартака».
Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2). Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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