МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова, победив в финальной серии МХЛ «СКА-1946»

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» завершился седьмой, решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором местный МХК «Спартак» принимал на своём льду санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые выиграли финальную серию 4-3 и стали обладателем Кубка Харламова.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Рябов (дважды), Макар Насретдинов, Степан Тарасенко, Егор Варюшкин (дважды). В составе гостей отличились Матвей Короткий и Никита Сураев.
Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.
Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).
- 24 мая 2025
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