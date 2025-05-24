Нападающий Николай Чебыкин продлил контракт с «Северсталью» на один сезон

Нападающий Николай Чебыкин продлил контракт с «Северсталью» ещё на один сезон. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners Hockey Agency в телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний форвард провёл 35 матчей и набрал 22 (12+10) очка за череповецкий клуб. В «Северсталь» Чебыкин перешёл из «Сочи» в декабре 2024 года. Всего в КХЛ на счёту игрока 245 игр и 96 (46+50) очков.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4).

Ранее стало известно, что «Северсталь» продлила контракт с защитником Владимиром Грудининым до конца сезона-2026/2027.