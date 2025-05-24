Форвард МХК «Спартак» Иван Рябов признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ
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Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» завершился седьмой, решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором местный МХК «Спартак» принимал на своём льду санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые выиграли финальную серию 4-3 и стали обладателем Кубка Харламова.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5) 2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5) 2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5) 3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5) 4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5) 5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en) 5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5) 6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)
Нападающий МХК «Спартак» Иван Рябов был признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ. 20-летний форвард в решающем матче отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова Рябов провёл 20 матчей, в которых заработал 26 (13+13) очков.
Комментарии
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