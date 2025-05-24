Форвард МХК «Спартак» Иван Рябов признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» завершился седьмой, решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором местный МХК «Спартак» принимал на своём льду санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые выиграли финальную серию 4-3 и стали обладателем Кубка Харламова.

Нападающий МХК «Спартак» Иван Рябов был признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ. 20-летний форвард в решающем матче отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова Рябов провёл 20 матчей, в которых заработал 26 (13+13) очков.