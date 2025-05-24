Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о финальной серии плей-офф МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о финальной серии плей-офф МХЛ — 2024/2025, в которой встречались МХК «Спартак» и «СКА-1946». В решающем матче победу одержали красно-белые со счётом 6:2, они стали обладателем Кубка Харламова.
«Два лидера, которые показали семиматчевую серию, за которой смотрела вся страна. То, что мы побили множество рекордов посещаемости, об этом говорит: был рекорд в Омске, следом за ним — в «Мегаспорте» в Москве, «Спартак» собрал самую большую аудиторию игр МХЛ в Москве.
Три рекорда подряд в Санкт-Петербурге, мы побили рекорд финальной серии, семь матчей посетило 57 с половиной тысяч зрителей. Мы тянемся за КХЛ, у них тоже рекорды, может быть, где-то даже опережаем. Это радует, это доказывает, что молодёжный хоккей любят, хотят смотреть, хотят приходить на матчи. Эта инициатива заложена в стратегию лиги, она радует, и она работает», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 24 мая 2025
-
18:24
-
18:18
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
16:58
-
16:38
-
16:19
-
15:50
-
15:47
-
15:43
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
14:02
-
13:46
-
13:28
-
13:11
-
12:49
-
12:35
-
12:20
-
11:51
-
11:33
-
11:11
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:08
-
09:47
-
09:30