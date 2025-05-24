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Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о финальной серии плей-офф МХЛ

Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о финальной серии плей-офф МХЛ
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о финальной серии плей-офф МХЛ — 2024/2025, в которой встречались МХК «Спартак» и «СКА-1946». В решающем матче победу одержали красно-белые со счётом 6:2, они стали обладателем Кубка Харламова.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«Два лидера, которые показали семиматчевую серию, за которой смотрела вся страна. То, что мы побили множество рекордов посещаемости, об этом говорит: был рекорд в Омске, следом за ним — в «Мегаспорте» в Москве, «Спартак» собрал самую большую аудиторию игр МХЛ в Москве.

Три рекорда подряд в Санкт-Петербурге, мы побили рекорд финальной серии, семь матчей посетило 57 с половиной тысяч зрителей. Мы тянемся за КХЛ, у них тоже рекорды, может быть, где-то даже опережаем. Это радует, это доказывает, что молодёжный хоккей любят, хотят смотреть, хотят приходить на матчи. Эта инициатива заложена в стратегию лиги, она радует, и она работает», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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