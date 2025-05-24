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Вице-президент КХЛ ответил на вопрос о переносе матча финала МХЛ на другую арену

Вице-президент КХЛ ответил на вопрос о переносе матча финала МХЛ на другую арену
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов ответил на вопрос о переносе седьмого матча финальной серии плей-офф МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946» с арены «Мегаспорт» в ледовый дворец «Сокольники».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«Почему не провели решающий матч на Ходынке? Я бы акцентировал внимание на том, какой хоккей мы видели на протяжении всех семи матчей, это радует, это было здорово. Работала ли МХЛ в решении этого вопроса? Все работали над этим, но объективная причина помешала провести матч на «Мегаспорте». «Спартак» ждал 11 лет это золото, давайте поговорим об этом. Это шестая команда, которая дважды выигрывает Кубок Харламова, хотелось бы в эту сторону акцентировать внимание.

У нас работает вертикаль, у нас в финале играло 15 хоккеистов, которые были задействованы в КХЛ. В сезоне КХЛ больше 800 человек играло, из них 90% — воспитанники молодёжки. У нас в КХЛ в этом сезоне было 89 игроков моложе 20 лет. Это радует, мы понимаем, что это работает. Будет ли пункт в регламенте о минимальной вместимости арен на финал? Это стратегическая инициатива, будем обязательно работать в этом вопросе», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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