Сборная США крупно обыграла Швецию на ЧМ-2025 и вышла в финал турнира

Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и США. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Американские хоккеисты одержали победу со счётом 6:2 и вышли в финал турнира.
В составе национальной команды США отлчились Брэди Шей, Каттер Готье, Конор Гарланд, Майки Эйссимонт, Джексон ЛаКомбе и Шейн Пинто. Заброшенными шайбами в составе шведской сборной отметились Вильям Нюландер и Элиас Линдхольм.
Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.
- 24 мая 2025
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