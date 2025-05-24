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Швеция — США, результат матча 24 мая 2025, счет 6:2, 1/2 финала ЧМ по хоккею 2025

Сборная США крупно обыграла Швецию на ЧМ-2025 и вышла в финал турнира
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Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и США. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Американские хоккеисты одержали победу со счётом 6:2 и вышли в финал турнира.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
2 : 6
США
0:1 Шей (Пинто) – 06:52     0:2 Готье (Пинто, Смит) – 17:13     0:3 Гарланд (Кули, Шей) – 31:07     0:4 Эйссимонт (Бенирс, ЛаКомбе) – 37:03     1:4 Нюландер (Андерссон, Карлссон) – 46:32     2:4 Линдхольм (Веннберг) – 47:13     2:5 ЛаКомбе (Назар) – 51:09     2:6 Пинто – 55:53    

В составе национальной команды США отлчились Брэди Шей, Каттер Готье, Конор Гарланд, Майки Эйссимонт, Джексон ЛаКомбе и Шейн Пинто. Заброшенными шайбами в составе шведской сборной отметились Вильям Нюландер и Элиас Линдхольм.

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.

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