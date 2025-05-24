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«Сразу поняли, что не отпустим игру». MVP Кубка Харламова — о седьмом матче финала

«Сразу поняли, что не отпустим игру». MVP Кубка Харламова — о седьмом матче финала
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Нападающий МХК «Спартак» Иван Рябов прокомментировал победу в финальной серии Кубка Харламова над «СКА-1946». Красно-белые обыграли армейцев в решающем седьмом матче серии со счётом 6:2.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

– Наша задача была играть в хоккей. Каким бы счёт в серии ни был, нам нужно было выиграть один матч, и мы это сделали. Для болельщиков, одной командой, одной семьёй. Когда болельщиков много, приятно играть. Арену выбирали не мы, нам просто сказали. Наша задача – выходить и играть. В «Сокольниках» привычнее, тут весь сезон играли.

– В чём удалось добавить «Спартаку» во второй трети матча?
– Собрались, поняли, что отступать некуда. Вышли и показали, на что способны.

– В какой момент поняли, что не отпустите игру?
– С первых минут. С самого начала настраивались на бойню. Вышли только побеждать.

– Какой момент был переломным?
– Помню только эмоции последних трёх секунд, поэтому не могу сказать.

– Как удержали себя после 3-3 в серии?
– Просто понимали, что надо выиграть один матч. Какая разница, когда бы мы это сделали?

– Чувствовали давление?
– Смогли абстрагироваться. У нас отличный тренерский штаб, нам подсказали, что надо делать.

– Это самый яркий матч в вашей карьере?
– Да. Надеялся, что такое возможно, – передаёт слова Рябова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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