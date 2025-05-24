«Сразу поняли, что не отпустим игру». MVP Кубка Харламова — о седьмом матче финала

Нападающий МХК «Спартак» Иван Рябов прокомментировал победу в финальной серии Кубка Харламова над «СКА-1946». Красно-белые обыграли армейцев в решающем седьмом матче серии со счётом 6:2.

– Наша задача была играть в хоккей. Каким бы счёт в серии ни был, нам нужно было выиграть один матч, и мы это сделали. Для болельщиков, одной командой, одной семьёй. Когда болельщиков много, приятно играть. Арену выбирали не мы, нам просто сказали. Наша задача – выходить и играть. В «Сокольниках» привычнее, тут весь сезон играли.

– В чём удалось добавить «Спартаку» во второй трети матча?

– Собрались, поняли, что отступать некуда. Вышли и показали, на что способны.

– В какой момент поняли, что не отпустите игру?

– С первых минут. С самого начала настраивались на бойню. Вышли только побеждать.

– Какой момент был переломным?

– Помню только эмоции последних трёх секунд, поэтому не могу сказать.

– Как удержали себя после 3-3 в серии?

– Просто понимали, что надо выиграть один матч. Какая разница, когда бы мы это сделали?

– Чувствовали давление?

– Смогли абстрагироваться. У нас отличный тренерский штаб, нам подсказали, что надо делать.

– Это самый яркий матч в вашей карьере?

– Да. Надеялся, что такое возможно, – передаёт слова Рябова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.