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Форвард «Спартака»: игроки «Флориды» поддерживали нас в финале Кубка Харламова

Форвард «Спартака»: игроки «Флориды» поддерживали нас в финале Кубка Харламова
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Нападающий МХК «Спартак» Егор Варюшкин поделился эмоциями после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Красно-белые победили «СКА-1946» в серии со счётом 4-3 и стали обладателями Кубка Харламова.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

– Невероятные эмоции. Горжусь парнями. Рад, что находился в этой команде, это настоящий коллектив. Мы очень долго шли к этой победе. Осознание пришло в первую же секунду, что это выигранный кубок! Мы сегодня выходили кайфовать, играли друг за друга. Получилось!

–У вас четыре очка в решающем финале. За счёт чего удалось показать такую игру?
– Я в принципе стабильно отыграл плей-офф вместе с Ваней Рябовым. С очками, без – неважно. Старались играть правильно, это приводило к голам и передачам. Мои партнёры сделали всё. Сегодня я набрал четыре очка, но мог кто-то другой. Главное – мы выиграли.

– Какой момент стал ключевым?
– Первый гол был самый эмоциональный, он придал нам уверенности. Кто первый забивал в этой серии, тот и выигрывал. Мне кажется, у СКА это сидело в голове.

– А у вас в голове не сидело, что отдали преимущество 0:3?
– Нисколько. Та же «Флорида» была в такой же ситуации, она нам очень близка – у нашего главного тренера там сын играет. Мы спокойно выходили и знали, что история за нас. Мы в принципе были на связи с игроками «Флориды», они нас поддерживали. Видео, сообщениями. Они говорили, что ничего страшного не случилось, нужно выходить и выигрывать седьмую игру, – сказал Варюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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