Форвард «Спартака»: игроки «Флориды» поддерживали нас в финале Кубка Харламова

Нападающий МХК «Спартак» Егор Варюшкин поделился эмоциями после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Красно-белые победили «СКА-1946» в серии со счётом 4-3 и стали обладателями Кубка Харламова.

– Невероятные эмоции. Горжусь парнями. Рад, что находился в этой команде, это настоящий коллектив. Мы очень долго шли к этой победе. Осознание пришло в первую же секунду, что это выигранный кубок! Мы сегодня выходили кайфовать, играли друг за друга. Получилось!

–У вас четыре очка в решающем финале. За счёт чего удалось показать такую игру?

– Я в принципе стабильно отыграл плей-офф вместе с Ваней Рябовым. С очками, без – неважно. Старались играть правильно, это приводило к голам и передачам. Мои партнёры сделали всё. Сегодня я набрал четыре очка, но мог кто-то другой. Главное – мы выиграли.

– Какой момент стал ключевым?

– Первый гол был самый эмоциональный, он придал нам уверенности. Кто первый забивал в этой серии, тот и выигрывал. Мне кажется, у СКА это сидело в голове.

– А у вас в голове не сидело, что отдали преимущество 0:3?

– Нисколько. Та же «Флорида» была в такой же ситуации, она нам очень близка – у нашего главного тренера там сын играет. Мы спокойно выходили и знали, что история за нас. Мы в принципе были на связи с игроками «Флориды», они нас поддерживали. Видео, сообщениями. Они говорили, что ничего страшного не случилось, нужно выходить и выигрывать седьмую игру, – сказал Варюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.