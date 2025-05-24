Видео: первые эмоции игроков МХК «Спартак» после победы в финале Кубка Харламова

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» завершился седьмой, решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором местный МХК «Спартак» принимал на своём льду санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые выиграли финальную серию 4-3 и стали обладателем Кубка Харламова.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Рябов (дважды), Макар Насретдинов, Степан Тарасенко, Егор Варюшкин (дважды). В составе армейцев отличились Матвей Короткий и Никита Сураев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.