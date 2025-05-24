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Голкипер МХК «Спартак» Кузьменко: хотелось выиграть кубок именно в «Сокольниках»

Голкипер МХК «Спартак» Кузьменко: хотелось выиграть кубок именно в «Сокольниках»
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Вратарь МХК «Спартак» Ярослав Кузьменко прокомментировал победу над «СКА-1946» (6:2, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Красно-белые стали обладателями Кубка Харламова впервые за 11 лет.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

– Осознание уже пришло. Хотелось выиграть именно в «Сокольниках» – весь сезон провели тут, три раунда Кубка Харламова провели тут. «Мегаспорт» – тоже классная арена. Расстроился, что играли не там. Главное, что выиграли и празднуем в родной раздевалке.

– Отдых в шестом матче помог сегодня?
– Не знаю, что было бы, если бы сыграл в шестом матче. Было бы тяжело. Сегодня тоже тяжело было. На морально-волевых сыграл. Думаю, что на адреналине парочку раз подтащил, потом уже пошло ощущение внутри, что можем выиграть.

– Обсуждали с Рябовым, кто из вас станет MVP?
– Да, перед вручением поговорили. Без разницы, кто бы выиграл, главное, что мы победили, – сказал Кузьменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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