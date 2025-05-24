Голкипер МХК «Спартак» Кузьменко: хотелось выиграть кубок именно в «Сокольниках»

Вратарь МХК «Спартак» Ярослав Кузьменко прокомментировал победу над «СКА-1946» (6:2, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Красно-белые стали обладателями Кубка Харламова впервые за 11 лет.
– Осознание уже пришло. Хотелось выиграть именно в «Сокольниках» – весь сезон провели тут, три раунда Кубка Харламова провели тут. «Мегаспорт» – тоже классная арена. Расстроился, что играли не там. Главное, что выиграли и празднуем в родной раздевалке.
– Отдых в шестом матче помог сегодня?
– Не знаю, что было бы, если бы сыграл в шестом матче. Было бы тяжело. Сегодня тоже тяжело было. На морально-волевых сыграл. Думаю, что на адреналине парочку раз подтащил, потом уже пошло ощущение внутри, что можем выиграть.
– Обсуждали с Рябовым, кто из вас станет MVP?
– Да, перед вручением поговорили. Без разницы, кто бы выиграл, главное, что мы победили, – сказал Кузьменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 24 мая 2025
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