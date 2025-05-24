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Капитан «СКА-1946» Короткий назвал ключевой момент в седьмом матче финала Кубка Харламова

Капитан «СКА-1946» Короткий назвал ключевой момент в седьмом матче финала Кубка Харламова
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Нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий назвал ключевой момент в седьмом матче финала Кубка Харламова. Армейцы проиграли МХК «Спартак» в решающем матче финальной серии плей-офф МХЛ со счётом 2:6.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

– Можно сказать, что такого исхода не ожидали. Такова реальность. Хорошо отыгрались с 0-3, показали характер. Но «Спартак» сегодня был сильнее.

– Перенос матча в «Сокольники» повлиял?
– Мы профессиональные спортсмены. Главное, что был хороший лёд. Арена и количество болельщиков не сильно важны. Игра состоялась.

– Насколько два упущенных момента в первом периоде сказались на игре?
– Да, мы не забили, но счёт был 0:0. Отыграли один гол при 0:2, могли забить ещё. Но пропустили контратаку. Думаю, третья шайба была решающей.

– Чем «Спартак» сегодня был сильнее?
– Они вышли пластаться, отдавать всех себя. Да, мы не забили свои моменты. Но надо отдать должное сопернику, они головами прыгали под шайбу. Спасибо им за серию, они показали хороший хоккей.

– Какой тон был в раздевалке после поражения?
– Сезон закончился. Тон был уже спокойный, все всё приняли. Надо уметь принимать поражения с достоинством, – сказал Короткий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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