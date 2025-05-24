Капитан «СКА-1946» Короткий назвал ключевой момент в седьмом матче финала Кубка Харламова

Нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий назвал ключевой момент в седьмом матче финала Кубка Харламова. Армейцы проиграли МХК «Спартак» в решающем матче финальной серии плей-офф МХЛ со счётом 2:6.

– Можно сказать, что такого исхода не ожидали. Такова реальность. Хорошо отыгрались с 0-3, показали характер. Но «Спартак» сегодня был сильнее.

– Перенос матча в «Сокольники» повлиял?

– Мы профессиональные спортсмены. Главное, что был хороший лёд. Арена и количество болельщиков не сильно важны. Игра состоялась.

– Насколько два упущенных момента в первом периоде сказались на игре?

– Да, мы не забили, но счёт был 0:0. Отыграли один гол при 0:2, могли забить ещё. Но пропустили контратаку. Думаю, третья шайба была решающей.

– Чем «Спартак» сегодня был сильнее?

– Они вышли пластаться, отдавать всех себя. Да, мы не забили свои моменты. Но надо отдать должное сопернику, они головами прыгали под шайбу. Спасибо им за серию, они показали хороший хоккей.

– Какой тон был в раздевалке после поражения?

– Сезон закончился. Тон был уже спокойный, все всё приняли. Надо уметь принимать поражения с достоинством, – сказал Короткий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.