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Роман Ротенберг отреагировал на поражение «СКА-1946» в финале Кубка Харламова

Роман Ротенберг отреагировал на поражение «СКА-1946» в финале Кубка Харламова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на поражение «СКА-1946» в финале Кубка Харламова от МХК «Спартак». Армейцы проиграли в решающем матче финальной серии плей-офф МХЛ со счётом 2:6.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«Гордимся нашей молодёжной командой, которая в третий раз за четыре сезона вышла в финал Кубка Харламова, а в решающей серии сражалась до самого конца, отыгравшись с 0-3 в серии – впервые в истории МХЛ. Огромное уважение всем парням за такую яркую борьбу!

Три финала за четыре года – это не случайность, а закономерность. Как мы всегда говорим, есть два критерия: результат и развитие. Многие ребята начинали сезон в «Академии СКА Юниор», большинство — выпускники Академии СКА. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное. Очень важно создавать конкуренцию на всех уровнях: стремимся, чтобы наши ребята из Академии успешно играли и в чемпионатах Москвы, и Петербурга.

Поздравили ребят с этим результатом и будем дальше их развивать, многие из них выросли по ходу этой серии и будут расти дальше. Каждому разошлём программу на лето, затем будет лагерь развития. Многие из тех, кто бился в этом финале, уже дебютировали в ВХЛ и КХЛ, а в следующем сезоне их ждёт ещё больше возможностей – есть очень сильные ребята, у которых большое будущее.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали ребят по ходу сезона и во всех раундах плей-офф, а в финале трижды побили рекорд посещаемости МХЛ. Недаром эта серия стала самой посещаемой в истории и собрала 57 537 зрителей на трибунах. Вы не только гнали команду вперёд, заряжали её на победы, но и помогли хоккеистам испытать непередаваемые эмоции, которые игроки запомнят на всю жизнь!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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