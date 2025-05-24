Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на поражение «СКА-1946» в финале Кубка Харламова от МХК «Спартак». Армейцы проиграли в решающем матче финальной серии плей-офф МХЛ со счётом 2:6.

«Гордимся нашей молодёжной командой, которая в третий раз за четыре сезона вышла в финал Кубка Харламова, а в решающей серии сражалась до самого конца, отыгравшись с 0-3 в серии – впервые в истории МХЛ. Огромное уважение всем парням за такую яркую борьбу!

Три финала за четыре года – это не случайность, а закономерность. Как мы всегда говорим, есть два критерия: результат и развитие. Многие ребята начинали сезон в «Академии СКА Юниор», большинство — выпускники Академии СКА. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное. Очень важно создавать конкуренцию на всех уровнях: стремимся, чтобы наши ребята из Академии успешно играли и в чемпионатах Москвы, и Петербурга.

Поздравили ребят с этим результатом и будем дальше их развивать, многие из них выросли по ходу этой серии и будут расти дальше. Каждому разошлём программу на лето, затем будет лагерь развития. Многие из тех, кто бился в этом финале, уже дебютировали в ВХЛ и КХЛ, а в следующем сезоне их ждёт ещё больше возможностей – есть очень сильные ребята, у которых большое будущее.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали ребят по ходу сезона и во всех раундах плей-офф, а в финале трижды побили рекорд посещаемости МХЛ. Недаром эта серия стала самой посещаемой в истории и собрала 57 537 зрителей на трибунах. Вы не только гнали команду вперёд, заряжали её на победы, но и помогли хоккеистам испытать непередаваемые эмоции, которые игроки запомнят на всю жизнь!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.