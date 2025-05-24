Сборная США вышла в финал ЧМ по хоккею впервые за 91 год
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Сборная США обыграла национальную команду Швеции в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025 и вышла в финал турнира впервые за 91 год.
ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
2 : 6
США
0:1 Шей (Пинто) – 06:52 0:2 Готье (Пинто, Смит) – 17:13 0:3 Гарланд (Кули, Шей) – 31:07 0:4 Эйссимонт (Бенирс, ЛаКомбе) – 37:03 1:4 Нюландер (Андерссон, Карлссон) – 46:32 2:4 Линдхольм (Веннберг) – 47:13 2:5 ЛаКомбе (Назар) – 51:09 2:6 Пинто – 55:53
Команда США вышла в финал чемпионата мира впервые с 1934 года. При системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введён в 1992 году, страна ещё ни разу не играла в финале. Отметим, что до этого в ряде международных турниров сборные разыгрывали медали по круговой системе.
Американские хоккеисты не выигрывали золотые медали чемпионата мира с 1960 года, тогда турнир был совмещён с Олимпиадой в Скво-Вэлли, поэтому финального матча не было.
Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.
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