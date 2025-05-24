Сборная США вышла в финал ЧМ по хоккею впервые за 91 год

Сборная США обыграла национальную команду Швеции в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025 и вышла в финал турнира впервые за 91 год.

Команда США вышла в финал чемпионата мира впервые с 1934 года. При системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введён в 1992 году, страна ещё ни разу не играла в финале. Отметим, что до этого в ряде международных турниров сборные разыгрывали медали по круговой системе.

Американские хоккеисты не выигрывали золотые медали чемпионата мира с 1960 года, тогда турнир был совмещён с Олимпиадой в Скво-Вэлли, поэтому финального матча не было.

Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.