Нападающий МХК «Спартак» Лукьянцев провёл 103-й матч в сезоне

Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев провёл 103-й матч в сезоне, сыграв в седьмой игре финальной серии плей-офф МХЛ со «СКА-1946». Красно-белые победили армейцев со счётом 6:2 и выиграли Кубок Харламова во второй раз в истории.

Всего в активе 20-летнего форварда теперь 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Ещё 27 матчей Лукьянцев провёл за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.

Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).