Нападающий МХК «Спартак» Лукьянцев провёл 103-й матч в сезоне
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Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев провёл 103-й матч в сезоне, сыграв в седьмой игре финальной серии плей-офф МХЛ со «СКА-1946». Красно-белые победили армейцев со счётом 6:2 и выиграли Кубок Харламова во второй раз в истории.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5) 2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5) 2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5) 3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5) 4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5) 5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en) 5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5) 6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)
Всего в активе 20-летнего форварда теперь 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Ещё 27 матчей Лукьянцев провёл за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.
Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.
Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).
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