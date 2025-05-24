Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея
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Сегодня, 24 мая, «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в седьмом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые стали обладателями Кубка Харламова.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5) 2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5) 2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5) 3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5) 4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5) 5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en) 5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5) 6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)
Таким образом, все команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея. Ранее СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» 2-4 в серии. «СКА-Нева» уступила «Химику» в 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (1-4). «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф МХЛ.
Отметим, что в прошлом году «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова, обыграв в финальной серии «Локо».
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