Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея

Сегодня, 24 мая, «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в седьмом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые стали обладателями Кубка Харламова.

Таким образом, все команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея. Ранее СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» 2-4 в серии. «СКА-Нева» уступила «Химику» в 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (1-4). «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф МХЛ.

Отметим, что в прошлом году «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова, обыграв в финальной серии «Локо».