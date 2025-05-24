Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея

Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея
Комментарии

Сегодня, 24 мая, «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в седьмом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые стали обладателями Кубка Харламова.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Насретдинов) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

Таким образом, все команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея. Ранее СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо» 2-4 в серии. «СКА-Нева» уступила «Химику» в 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (1-4). «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф МХЛ.

Отметим, что в прошлом году «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова, обыграв в финальной серии «Локо».

Материалы по теме
«Спартак» — чемпион МХЛ! Красно-белые вынесли молодёжку СКА в решающем матче!
«Спартак» — чемпион МХЛ! Красно-белые вынесли молодёжку СКА в решающем матче!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android