Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой»

Российский голкипер Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины Харрикейнз» в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (0-2). Об этом сообщает журналист Чип Александр в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора.

В предыдущей встрече вратарь вышел на замену в третьем периоде, сменив основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Отметим, что это был первый выход на лёд Кочеткова с 30 апреля. В нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз». На текущий момент в активе Кочеткова два отражённых броска.

Третья встреча серии состоится в ночь на 25 мая и начнётся в 3:00 мск.