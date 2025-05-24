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Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой»

Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой»
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Российский голкипер Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины Харрикейнз» в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (0-2). Об этом сообщает журналист Чип Александр в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущей встрече вратарь вышел на замену в третьем периоде, сменив основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Отметим, что это был первый выход на лёд Кочеткова с 30 апреля. В нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз». На текущий момент в активе Кочеткова два отражённых броска.

Третья встреча серии состоится в ночь на 25 мая и начнётся в 3:00 мск.

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