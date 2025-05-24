Овечкин созвонился со Смоловым после победы «Краснодара» в чемпионате России по футболу
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин позвонил форварду «Краснодара» Фёдору Смолову после победы «быков» в чемпионате России по футболу.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
В это время игроки «Краснодара» праздновали победу в чемпионате России под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».
Сегодня, 24 мая, прошли все матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 и стал чемпионом страны.
«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.
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