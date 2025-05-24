Овечкин созвонился со Смоловым после победы «Краснодара» в чемпионате России по футболу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин позвонил форварду «Краснодара» Фёдору Смолову после победы «быков» в чемпионате России по футболу.

В это время игроки «Краснодара» праздновали победу в чемпионате России под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».

Сегодня, 24 мая, прошли все матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 и стал чемпионом страны.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.