Главный тренер МХК «Спартак»: игроки «Флориды» «зажигали» наших ребят перед финалом

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков-старший рассказал, что накануне решающего матча финальной серии плей-офф МХЛ со «СКА-1946» (6:2, 4-3) игроки красно-белых получили видео от хоккеистов «Флориды Пантерз» с поддержкой и советами.

«Раскрою один секрет, у нас было видео, где Бобровский, Куликов, Мэттью Ткачук и мой сын (Александр Барков. — Прим. «Чемпионата») «зажигали» наших ребят, говорили, как себя вести, к чему стремиться и так далее. Они пожелали нам успеха, и я сейчас думаю, что нам тоже надо где-то собраться, чтобы ребята записали ответное видео, потому что у них тоже напряжённый график», — сказал Александр Барков-старший.

МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в серии со счётом 4-3 и стал обладателям Кубка Харламова во второй раз в своей истории спустя 11 лет.