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Главный тренер МХК «Спартак»: игроки «Флориды» «зажигали» наших ребят перед финалом

Главный тренер МХК «Спартак»: игроки «Флориды» «зажигали» наших ребят перед финалом
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Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков-старший рассказал, что накануне решающего матча финальной серии плей-офф МХЛ со «СКА-1946» (6:2, 4-3) игроки красно-белых получили видео от хоккеистов «Флориды Пантерз» с поддержкой и советами.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Кузьменко) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«Раскрою один секрет, у нас было видео, где Бобровский, Куликов, Мэттью Ткачук и мой сын (Александр Барков. — Прим. «Чемпионата») «зажигали» наших ребят, говорили, как себя вести, к чему стремиться и так далее. Они пожелали нам успеха, и я сейчас думаю, что нам тоже надо где-то собраться, чтобы ребята записали ответное видео, потому что у них тоже напряжённый график», — сказал Александр Барков-старший.

МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в серии со счётом 4-3 и стал обладателям Кубка Харламова во второй раз в своей истории спустя 11 лет.

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